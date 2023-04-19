Курский губернатор предложил новый формат «Бессмертного полка»
19 апреля 202314:30
Губернатор Курской области Роман Старовойт придумал новый формат проведения акции «Бессмертный полк».
В своем телеграм-канале он предложил вывесить портреты родственников-участников Великой Отечественной войны на окна и балконы домов, стекла автомобилей.
Старовойт также напомнил о наличии сайта, куда жители Курской области могут прислать истории ветеранов в раздел сайта, посвященный годовщине победы в Курской битве.
Ранее организаторы шествия «Бессмертный полк» сообщили об отмене мероприятия, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru