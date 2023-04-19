Курский губернатор предложил новый формат «Бессмертного полка»

Губернатор Курской области Роман Старовойт придумал новый формат проведения акции «Бессмертный полк».

Россиян не будут штрафовать за портреты героев ВОВ на машинах в рамках «Бессмертного полка»

В своем телеграм-канале он предложил вывесить портреты родственников-участников Великой Отечественной войны на окна и балконы домов, стекла автомобилей.

Старовойт также напомнил о наличии сайта, куда жители Курской области могут прислать истории ветеранов в раздел сайта, посвященный годовщине победы в Курской битве.

Ранее организаторы шествия «Бессмертный полк» сообщили об отмене мероприятия, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Андрей Каспришин//РИА Новости
ТЕГИ:9 МаяБессмертный Полк

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