Курс военной журналистики появится в МГУ
Член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати Руслан Новиков заявил, что необходимо научить студентов профессионально освещать военные темы, сообщает ТАСС.
По его словам, с этой целью на факультете МГУ им. М. В. Ломоносова будет создан курс военной журналистики.
«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так», — подчеркнул он.
Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что на журфаке МГУ работает большое число преподавателей с либеральными взглядами, сообщает RT.
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