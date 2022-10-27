Курс военной журналистики появится в МГУ

По его словам, с этой целью на факультете МГУ им. М. В. Ломоносова будет создан курс военной журналистики.



«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так», — подчеркнул он.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что на журфаке МГУ работает большое число преподавателей с либеральными взглядами, сообщает RT.

