Байден передразнил журналистов на пресс-конференции в Белом доме

Президент США Джо Байден передразнил журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Кадры показал телеканал C-SPAN.

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Во время подготовки к мероприятию в Овальном кабинете было шумно, что, возможно, подняло настроение Байдену, отмечает телеканал «360».

На видео заметно, что президент США улыбается, пока журналисты выкрикивают свои вопросы. Затем Байден посмотрел на одного из репортеров, широко открыв глаза, и начал быстро шевелить губами, имитируя попытки задать вопрос, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЖурналистыСШАДжо Байден
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