Байден передразнил журналистов на пресс-конференции в Белом доме

Во время подготовки к мероприятию в Овальном кабинете было шумно, что, возможно, подняло настроение Байдену, отмечает телеканал «360».

На видео заметно, что президент США улыбается, пока журналисты выкрикивают свои вопросы. Затем Байден посмотрел на одного из репортеров, широко открыв глаза, и начал быстро шевелить губами, имитируя попытки задать вопрос, пишет РИА ФАН.

