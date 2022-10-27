Байден передразнил журналистов на пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден передразнил журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Кадры показал телеканал C-SPAN.
Во время подготовки к мероприятию в Овальном кабинете было шумно, что, возможно, подняло настроение Байдену, отмечает телеканал «360».
На видео заметно, что президент США улыбается, пока журналисты выкрикивают свои вопросы. Затем Байден посмотрел на одного из репортеров, широко открыв глаза, и начал быстро шевелить губами, имитируя попытки задать вопрос, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире
- Медведев: Украинцы - разменная монета в большой американской игре
- Минздрав: Курить в РФ за 12 лет стали в два раза меньше
- СМИ: США ускорят размещение модернизированных термоядерных бомб в Европе
- Володин потребовал закрыть американские военные биолаборатории
- В ряде российских регионов допустили «трудовую мобилизацию» студентов
- В Литве рассказали, что Собчак могла въехать в республику по израильскому паспорту
- В Германии заявили о невозможности использования нитки «Северного потока-2»
- VA: США избавятся от Зеленского, когда наметится компромисс с Россией
- Минпромторг допустил исключение Nissan из перечня товаров для параллельного импорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru