Курс об основах государственности для вузов представлен в РФ

Курс «Основы российской государственности» для вузов представлен сегодня в России. Задачей новой дисциплины обозначено «формирование системы координат, в которой российская молодежь будет жить и развиваться».

Презентацию провели министерство науки и высшего образования совместно с администрацией Кремля. Идею курса предложил президент РФ Владимир Путин. Работа над проектом стартовала в 2022 году.