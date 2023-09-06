Курс об основах государственности для вузов представлен в РФ
Курс «Основы российской государственности» для вузов представлен сегодня в России. Задачей новой дисциплины обозначено «формирование системы координат, в которой российская молодежь будет жить и развиваться».
Презентацию провели министерство науки и высшего образования совместно с администрацией Кремля. Идею курса предложил президент РФ Владимир Путин. Работа над проектом стартовала в 2022 году.
Как пояснила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова, разработка представляет собой междисциплинарный курс, который предполагается постоянно развивать. С 1 сентября новый предмет уже включён в учебные планы на первом курсе вузов образовательных программ бакалавриата и специалитета.
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев утверждает, что авторы учебного курса готовы воспринять критические замечания со стороны студентов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», таким образом он прокомментировал высказанные ранее опасения по поводу чрезмерной идеологичности предмета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru