Курпатов собрал невероятный аншлаг в лектории «Здоровой Москвы»

Более 1 тысячи человек пришли на выступление президента Высшей школы методологии Андрея Курпатова. Лекция на тему «Все, что нужно знать о счастье» прошла 12 сентября в сквере «Отрадное», сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Там отметили, что это абсолютный рекорд по посещаемости мероприятий лектория за все время существования проекта «Здоровая Москва».

Все сидячие места были заняты за полчаса до начала лекции, в результате опоздавшим пришлось размещаться рядом.

Андрей Курпатов рассказал о базовых потребностях и инстинктах человека: социальном, половом и инстинкте самосохранения. По его словам, человек может быть несчастлив из-за того, не может удовлетворить все свои потребности. Однако если потребностей не будет, то и смысла в жизни не окажется.

Курпатов также раскрыл смысл жизни – он, оказывается, в «других людях».



