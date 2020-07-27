Курортный COVID на Чёрном море

Рост отмечен в последние две недели, с 14 июля, когда в Краснодарском крае было зафиксировано 62 случая заражения за сутки. К 27-му числу показатель достиг 96 случаев. За все время в крае выявлено 7880 фактов инфицирования. Выздоровели 6724 пациента, 104 человека умерли.

Причина роста заболеваемости на Кубани лежит на поверхности – курортный статус региона. С начала летнего сезона, то есть за неполный месяц, в Сочи успели отдохнуть около полумиллиона туристов со всей страны. Сейчас в городе находится больше 200 тысяч туристов из других регионов, - сообщили в мэрии Сочи, по данным которой, «загрузка санаторно-курортного комплекса составляет в среднем 90%». В попытке сдерживать распространение инфекции в городе каждый день дезинфицируют автобусные остановки и подземные переходы, подъезды многоэтажек. Ежедневно обработку проходят аэропорт и железнодорожный вокзал. Специальные мониторинговые группы следят за тем, чтобы посетители кафе, ресторанов и торговых центров носили маски.

Следят, если судить по отзывам горожан и гостей курорта, плохо. По словам жительницы Сочи, которые приводит «Лента.ру», в городе – наплыв туристов, почти никто не носит маски и не соблюдает предписания эпидемиологов. Это подтверждается и репликой биатлониста, олимпийского призера, а ныне депутата Госдумы Антона Шипулина, который написал в соцсетях, что Сочи переполнен отдыхающими и что «ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится». Он рассказал, что там отдыхает его семья, и почти все они заразились коронавирусом, включая самого парламентария.

Надзорное за коронавирусом ведомство хранит олимпийское спокойствие. Вспышки коронавируса на курортах Краснодарского края не фиксируются, - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. В региональное управление ведомства не поступало жалоб, связанных с распространением коронавирусной инфекции, - отмечается в документе.

Стоит ли удивляться, что с открытием авиасообщения России всего-то с тремя странами на фоне переполненных российских курортов зафиксирован взрывной рост спроса на отдых даже в такой экзотической для большинства россиян стране как Танзания? Как заявил РИА Новости представитель одной из туркомпаний, путешественники активно интересуются этим направлением, есть те, кто уже бронирует туры, заказывает билеты и наземное обслуживание. Хотя спрос на эту страну еще не отразился в реальных продажах, однако о нем можно уже говорить как о шквальном, - заявил представитель отрасли.

Кстати, в Танзании за время пандемии зафиксировано 509 случаев заражения коронавирусом.

