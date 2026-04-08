Курица и золотые яйца: Почему глава Верховного суда заговорил о справедливости в мире

Заявления нового главы ВС РФ аванс для западных инвесторов, при этом российский бизнес мечтает о справедливом правосудии, сказал в эфире НСН Игорь Трунов. 

Заявления главы Верховного суда РФ Игоря Краснова о «лучшем месте для справедливости» – это аванс на будущее, нацеленный в первую очередь на западных инвесторов, объяснил в интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Бывший генпрокурор Игорь Краснов, назначенный на пост главы ВС РФ осенью прошлого года, в статье для РБК назвал российское правосудие «лучшим местом, чтобы добиться справедливости». Трунов объяснил, кому адресованы эти слова.

«Это заявление на будущее, декларация о перспективах развития Верховного суда. Сразу возникает вопрос: а вы-то тут при чем? Вы в ВС без года неделю, и не совсем с руки новому руководителю говорить о том, что сделали другие. Я так понимаю, что есть задача оберегать, охранять и лелеять курицу, которая несет золотые яйца, выстраивать для нее абсолютно справедливые условия игры, потому рано или поздно мы упремся в инвестиционную привлекательность. Самая большая проблема инвестиционной привлекательности России – это отсутствие справедливого правосудия. Это ключевой вопрос, и даже самые дружественные страны не вкладывают деньги в российский бизнес из-за отсутствия правовой защищенности. Это заявление имеет, прежде всего, прицел не на российских предпринимателей. Оно ориентировано на завтрашний день», - считает адвокат.
По его словам, большинство судебных процессов касаются не «уголовки», а бизнеса, российских представителей которого не удивишь словами о справедливости.

«Бизнеса без судов не бывает. У всех в голове только уголовка, а хозяйственная деятельность вся пронизана судопроизводством. Это и долги, и кредиты, какие-то неустойки, просрочки и так далее. Это постоянная работа бизнеса с системой судопроизводства, поэтому рассказывать нашему бизнесу, что из себя представляет российское судопроизводство - это смешно. Одно дело, когда это происходит в Москве, при этом сверху не видно и непонятно, что происходит внизу, в маленьком городе, в провинциальном районном суде, которых тысячи. Это заявление в форме аванса, конечно, очень интересно, правильно и своевременно, и мечта нашего бизнеса, чтобы оно не осталось декларативным», - заключил собеседник НСН.

Игорь Краснов сравнил российскую систему правосудия с шахматной партией, «где фигуры видны, правила прозрачны, а поле для принятия решений ограничено четкой логикой». При этом, по его мнению, в ряде зарубежных стран это напоминает игру в покер, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Верховный суд РФ
ТЕГИ:Верховный Суд РФИгорь Трунов

Горячие новости

Все новости

партнеры