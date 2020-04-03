Курильщиков призвали завязать ради выздоровления от коронавируса
Эксперты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо в США назвали курение фактором, который влияет на риск заражения коронавирусом. В свою очередь отказ от пагубной привычки существенно повышает шансы на сопротивляемость организма.
Ученые считают, что курение вредит естественной защите организма от целого ряда вирусов и бактерий, сообщает сайт издания MedicalXpress.
Согласно статистике из Китая, смертность от коронавируса в КНР в среднем составляла 2%, однако в случаях, когда течение болезни отягощалось проблемами с легкими, что, в свою очередь, чаще всего было связано с курением, смертность возрастала в три раза.
Также в группе риска оказались пациенты, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления и диабета. Среди этих категорий смертность составляла 10, 6 и 7 процентов соответственно.
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