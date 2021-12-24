Курганская журналистка объяснила, почему пришла к Путину с температурой

Анна Шишминцева, журналистка из Кургана, объяснила, что пришла на большую ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина с температурой, потому мало спала и волновалась. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в социальной сети представительница информационно-делового портала «Область 45» утверждала, что смогла попасть на мероприятие с температурой и просроченным ПЦР-тестом. Позже она удалила из поста информацию о неправильных датах тестирования.