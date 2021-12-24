Курганская журналистка объяснила, почему пришла к Путину с температурой

Анна Шишминцева, журналистка из Кургана, объяснила, что пришла на большую ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина с температурой, потому мало спала и волновалась. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в социальной сети представительница информационно-делового портала «Область 45» утверждала, что смогла попасть на мероприятие с температурой и просроченным ПЦР-тестом. Позже она удалила из поста информацию о неправильных датах тестирования.

«Добрый отец в деле»: Чего ждут от пресс-конференции Владимира Путина

Теперь она говорит о том, что уже здорова и смогла выйти на работу. При этом Шишминцева подчеркнула, что у нее имеются антиковидные справки, так как без них невозможно было бы попасть на пресс-конференцию президента.

Ранее журналист, автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что на пресс-конференции главы государства ему не хватило ответов президента о будущем его белорусского коллеги Александра Лукашенко и о практике объявления СМИ иноагентами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КурганТемператураЖурналистикаВладимир ПутинПресс-конференция Путина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры