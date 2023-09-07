Исследование показало, что больше трети курьеров имеют высшее образование

Больше трети (почти 40%) курьеров имеют высшее образование, следует из исследования Яндекс Доставки. Чаще всего среди курьеров встречаются люди с инженерно-техническим образованием (32%), экономическим или финансовым (17%), а также с образованием в сфере информационных технологий (10%).

Также аналитики пришли к выводу, что более 20% курьеров учатся, а 12% — развивают собственный бизнес. Отмечается, что работников в этой сфере привлекает возможность управлять своим временем и помогать людям.

Исследование подтвердило, что в большинстве случаев люди идут в эту сферу для временной подработки, а сами курьеры (85%) готовы рекомендовать эту профессию другим.

СМИ: в России начался дефицит курьеров и менеджеров по продажам

Средняя зарплата курьеров в России по итогам первого квартала текущего года выросла и составила 55 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ». Между тем, отрасль столкнулась с дефицитом кадров. Это связывают с уменьшением потока трудовой миграции.

Самые большие зарплаты у курьеров в столице - их средний заработок составляет 60,5 тысячи рублей в месяц. Самый большой рост зарплат курьеров наблюдается в Сибири. В регионе зарплаты выросли на 13% по сравнению с показателями прошлого года и на сегодняшний день составляют 55,7 тысяч рублей ежемесячно. Отмечается, что в некоторых регионах зарплаты курьеров превышают столичные предложения. В частности, в Новосибирске в июне оплата курьеров увеличилась на 39%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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