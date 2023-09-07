Исследование показало, что больше трети курьеров имеют высшее образование

Больше трети (почти 40%) курьеров имеют высшее образование, следует из исследования Яндекс Доставки. Чаще всего среди курьеров встречаются люди с инженерно-техническим образованием (32%), экономическим или финансовым (17%), а также с образованием в сфере информационных технологий (10%).

Также аналитики пришли к выводу, что более 20% курьеров учатся, а 12% — развивают собственный бизнес. Отмечается, что работников в этой сфере привлекает возможность управлять своим временем и помогать людям.

Исследование подтвердило, что в большинстве случаев люди идут в эту сферу для временной подработки, а сами курьеры (85%) готовы рекомендовать эту профессию другим.