«Ходит менее 1%»: Кураев поспорил с патриархом Кириллом о любви русских к церкви
В храм в спальном районе Москвы в рождественскую ночь могут прийти 600 человек, при этом в прилегающих домах может жить 40 тысяч горожан, отметил в эфире НСН Андрей Кураев.
Количество россиян, которые приходят на рождественские и пасхальные службы, составляет менее 1%, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в интервью НСН.
Ранее патриарх Кирилл в ходе проповеди заявил, что только православные люди, которые ходят в храм, могут считать себя русскими. По его словам, принадлежность к русскому народу должна сопровождаться «глубокой православной верой». Кураев считает, что храмы посещает небольшое количество россиян.
«МВД фиксирует количество людей, пришедших на рождественские и пасхальные службы, самые главные благословения в году… В итоге получается что-то менее 1%. Например, есть храм в спальном районе Москвы, он в пасхальную ночь забит битком. Впечатление, что все тут собрались. Но если сравнить, сколько живет жителей в окрестных спальных районах, то можно увидеть, что в храме 600 человек из 40 тысяч, которые живут вокруг в прилегающих домах», - сказал Кураев.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, регулярно посещают храм, мечеть или синагогу лишь 15% россиян. ВЦИОМ предположил, что это говорит о том, что россияне уходят от религиозных институтов в сторону индивидуальных духовных практик.
Ранее директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в интервью НСН заявил, что если человек не православный, русским он может быть перестать. Силантьев отметил, что в храм ходит большинство русских, хотя не все это делают часто, передает «Радиоточка НСН».
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