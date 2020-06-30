Кураев удивился попытке депутатов заняться подбором священников

В Госдуме, на фоне скандала с схиигуменом Сергием (Романовым), проповедующим россиянам, что COVID-19 – «псевдопандемия» и призывающим свою паству к массовым протестам, предложили проверять будущих священников на судимости и психические отклонения.

Соответствующее обращение отправил в патриархию член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко, пишет РИА Новости.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, что подобные меры отбора священников церковь применяет и в настоящий момент.