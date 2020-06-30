Кураев удивился попытке депутатов заняться подбором священников
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что со всех кандидатов в священники епархия требует справки из неврологического диспансера и об отсутствии судимостей.
В Госдуме, на фоне скандала с схиигуменом Сергием (Романовым), проповедующим россиянам, что COVID-19 – «псевдопандемия» и призывающим свою паству к массовым протестам, предложили проверять будущих священников на судимости и психические отклонения.
Соответствующее обращение отправил в патриархию член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко, пишет РИА Новости.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, что подобные меры отбора священников церковь применяет и в настоящий момент.
«И сейчас от кандидатов в священники всё это требуется епархией – справки из неврологического диспансера, об отсутствии судимостей и так далее. И в личном деле каждого клирика всё это лежит и каждый год ещё и обновляется. Поэтому церковь может с этим справиться. А в принципе, какая разница государству, кто становится священником? Для государства церковь, это что-то типа кружка любителей старых монет – нумизматов. В любом таком клубе может быть свой устав и странности, и это их право. Здесь тоже самое. Почему государство должно всё лицензировать и контролировать?» - удивился Андрей Кураев.
Ранее Екатеринбургская епархия лишила Настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Николая Романова) права проповедовать после того, как он проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса. Кроме того, Сергий был лишен права высказываться в публичном пространстве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- Реэкспорт российских С-400 из Турции назвали невозможным
- Стало известно состояние подхватившей коронавирус жены Зеленского
- Шойгу: Испытания вакцины против COVID-19 завершатся к концу июля
- Младший сын Лукашенко поступил в лицей БГУ
- «Развлечения маргиналов»: Клишас ответил Рашкину на «могильщика выборов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru