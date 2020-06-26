Начался церковный суд над раскольником схиигуменом Сергием
Заседание церковного суда над схиигуменом Сергием (Романовым) началось в резиденции екатеринбургской епархии. Об этом проинформировал председатель суда, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Николай Малета, передает URA.RU.
Ранее схиигумен Сергий призывал к неповиновению церковному руководству и властям, он отрицал коронавирус и выступал с провокационными проповедями. Он продолжает контролировать Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом . Судя по всему, сам Романов, на суд не собирается являться, о чем его сподвижники заранее предупредили.
Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он утверждал, что через вакцину от COVID-19 людям якобы будут вживлять некие смертельные чипы. Одновременно он обвинил патриарха Кирилла в предательстве веры и призвал его сложить сан.
В миру схиигумена Сергия звали Николаем Романовым. Ранее он был милиционером, а в 1985 году его арестовали за хищение госимущества, после чего выяснилось, что Романов вместе с двумя сообщниками убил человека с целью ограбления. За эти преступления он отбыл срок.
Сам Романов объяснил, как стал священником в обход православных канонов. Как утверждает раскольник, он принял сан по инициативе патриарха Алексия Второго, который при знакомстве сказал ему: «Монах, священник, ты на месте».
Романов также известен проведением обряда изгнания бесов. Среди его поклонников есть немало известных личностей – от чиновников до спортсменов.
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