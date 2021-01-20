«Дискриминация есть всегда». Кураев оценил COVID-паспорта с точки зрения христианства

«Думаю, нам предстоит пройти через очередной этап полемики вокруг налоговых номеров, которая имела место в церковной среде на рубеже тысячелетий. Аргументы будут похожими с обеих сторон. Что касается дискриминации, она по факту всегда в обществе присутствует. Даже живет человек с московской пропиской или нет, уже можно считать определенной дискриминацией», - отметил Кураев.

Сам он не считает такие паспорта несовместимыми с христианством.

«Что касается религиозной аргументации, то повторю аргументы, звучавшие на рубеже тысячелетий. Какой бы документ мне ни выдавали, это не имеет религиозного значения, пока не ставятся религиозные условия. То есть пока водитель автобуса не скажет: "Я тебе не продам билет, пока ты не поцелуешь портрет моей любимой тещи в качестве истинной спасительницы и богини". Если он такое скажет, и я куплю билет, значит, я отрекусь от Христа. Это грех. А если от меня не требуется исповедование каких-то нехристианских принципов, тогда принятие какого-то документа не является грехом с точки зрения христианства», - заключил собеседник НСН.

Первой в России ввести COVID-паспорта решила Башкирия. В поддержку COVID-паспортов уже высказался глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, который, однако, призвал «четко понимать, кем и как подобная информация будет использована».

