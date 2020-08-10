«Кумысный барон» раскрыл секреты борьбы с коронавирусом в Башкирии
Об особенностях производства и полезных свойствах кумыса НСН рассказал башкирский фермер Айтуган Фаттахов.
Пока зарубежные курорты были полностью закрыты для россиян в связи с пандемией коронавируса, отечественные места отдыха активно развивались и популярность их значительно возросла. И даже сейчас, когда границы стали постепенно открываться для российских туристов, регионы, предоставляющие возможности для внутреннего туризма, стараются не отставать. Так, при содействии Федерального агентства по туризму (Ростуризм), НСН удалось поближе познакомится с особенностями туристического отдыха в Башкирии.
Для большинства жителей России Башкирия ассоциируется в первую очередь с мёдом, но самом регионе не менее популярным продуктом является кисломолочный напиток из кобыльего молока – кумыс.
НСН пообщалась с одним из крупнейших поставщиков кумыса в регионе – главой местного крестьянского-фермерского хозяйства Айтуганом Фаттаховым, представившимся как «кумысный барон».
«Производственная площадка раскинулась на семь гектаров. У нас только племенные лошади башкирской породы и каждая со своим паспортом. Ежедневно на протяжении всего сезона мы заготавливаем кумыс в объёме от 500 до 1000 литров. Сезон длится четыре месяца - с июня по сентябрь. В этот период мы доим сотню кобыл пять раз в день. Из-за таких объёмов производства меня назвали «кумысным бароном», - сказал фермер.
Он рассказал об особенностях производства кумыса, отметив, что процесс его производства занимает целый день и требует специальных емкостей из натуральных материалов.
«Для изготовления кумыса мы используем деревянные челяки (вытянутые узкие бочки, - прим. редакции) из лиственницы или липы. Эти ёмкости коптят: разжигаем огонь, тушим и на белый дым ставим бочки. Это, во-первых, дезинфекция, а во-вторых придаёт привкус ольхи. Потом наливаем закваску, кобылье молоко и взбиваем целый день. Чем дольше взбиваешь, тем вкуснее становится кумыс. И каждую дойку добавляем молоко. Под конец дня кумыс созревает. Получается газированный, не очень кислый и вкусный напиток», - сообщил Фаттахов.
Фермер также рассказал о пользе национального напитка для здоровья, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Кумыс стоит попробовать хотя бы чтобы насытиться витаминами. Он ведь и при туберкулёзе помогает, и при пневмонии. У меня вот в детстве был бронхит, а сейчас здоровый и зимой не болею. Все издавна лечились от туберкулёза кумысом. Даже Лев Толстой. Также кумыс полезен для пищеварения, кровообращения и давление нормализует. А ещё говорят, что он от коронавируса лечит», - добавил «кумысный барон».
За всё время распространения пандемии коронавируса в России в Башкирии заболело коронавирусом всего 7 093 человека и 5 406 уже выздоровело. Возможно, особенности местной природы и кухни действительно помогают населению оставаться здоровыми.
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