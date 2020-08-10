«Кумысный барон» раскрыл секреты борьбы с коронавирусом в Башкирии

«Производственная площадка раскинулась на семь гектаров. У нас только племенные лошади башкирской породы и каждая со своим паспортом. Ежедневно на протяжении всего сезона мы заготавливаем кумыс в объёме от 500 до 1000 литров. Сезон длится четыре месяца - с июня по сентябрь. В этот период мы доим сотню кобыл пять раз в день. Из-за таких объёмов производства меня назвали «кумысным бароном», - сказал фермер.

Он рассказал об особенностях производства кумыса, отметив, что процесс его производства занимает целый день и требует специальных емкостей из натуральных материалов.

«Для изготовления кумыса мы используем деревянные челяки (вытянутые узкие бочки, - прим. редакции) из лиственницы или липы. Эти ёмкости коптят: разжигаем огонь, тушим и на белый дым ставим бочки. Это, во-первых, дезинфекция, а во-вторых придаёт привкус ольхи. Потом наливаем закваску, кобылье молоко и взбиваем целый день. Чем дольше взбиваешь, тем вкуснее становится кумыс. И каждую дойку добавляем молоко. Под конец дня кумыс созревает. Получается газированный, не очень кислый и вкусный напиток», - сообщил Фаттахов.

Фермер также рассказал о пользе национального напитка для здоровья, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Кумыс стоит попробовать хотя бы чтобы насытиться витаминами. Он ведь и при туберкулёзе помогает, и при пневмонии. У меня вот в детстве был бронхит, а сейчас здоровый и зимой не болею. Все издавна лечились от туберкулёза кумысом. Даже Лев Толстой. Также кумыс полезен для пищеварения, кровообращения и давление нормализует. А ещё говорят, что он от коронавируса лечит», - добавил «кумысный барон».

За всё время распространения пандемии коронавируса в России в Башкирии заболело коронавирусом всего 7 093 человека и 5 406 уже выздоровело. Возможно, особенности местной природы и кухни действительно помогают населению оставаться здоровыми.

