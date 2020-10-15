Культурные учреждения Москвы перешли на электронные билеты

Вход в культурные учреждения Москвы с 19 октября будет осуществляться только по электронным билетам. Соответствующий приказ департамента культуры опубликован на официальном сайте мэра столицы.

В документе говорится, что учреждениям культуры и прочим организациям, подведомственным московскому департаменту культуры, в условиях режима повышенной готовности необходимо обеспечить реализацию билетов на посещение всех экспозиций и мероприятий исключительно в электронной форме. Этот приказ касается также акций, проводимых арендаторами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в московских ночных клубах и барах системы чек-ин. С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей заведений, которые работают с 00.00 часов ночи до 06.00 часов утра, станет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

При входе гражданину нужно будет сканировать QR-код или отправить СМС на короткий номер 7377. По словам Собянина, если у кого-то из посетителей выявят коронавирус, то всех присутствовавших людей смогут оповестить о том, что они находятся в зоне риска и должны оперативно сдать тест на COVID-19.

