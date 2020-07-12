Культовый режиссер решил построить базу отдыха для «звезд»
Режиссер Гай Ричи, снявший ставшие культовыми фильмы «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», объявил о начале строительства базы отдыха для знаменитых и состоятельных людей. Об этом пишет The Sun.
Режиссер уже поставил огромную палатку около одного из двух искусственно созданных водоемов в своем загородном поместье стоимостью девять миллионов фунтов стерлингов (803 миллиона рублей). По данным издания, Гай Ричи намерен именно здесь развернуть строительство.
Рядом с озером 51-летний режиссер намерен возвести четыре роскошных дома для именитых постояльцев, чтобы они могли ночевать в его поместье.
Ранее НСН сообщала о том, что экс-капитан сборной Англии футболист Дэвид Бекхэм снимется в фильме режиссера Гая Ричи. В картинео короле Артуре и рыцарях Круглого стола Бекхэм должен был появиться в роли второстепенного персонажа в классической сцене с извлечением меча Экскалибура из камня.
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