Культовый режиссер решил построить базу отдыха для «звезд»

Режиссер уже поставил огромную палатку около одного из двух искусственно созданных водоемов в своем загородном поместье стоимостью ​​девять миллионов фунтов стерлингов (803 миллиона рублей). По данным издания, Гай Ричи намерен именно здесь развернуть строительство.

Рядом с озером 51-летний режиссер намерен возвести четыре роскошных дома для именитых постояльцев, чтобы они могли ночевать в его поместье.

Ранее НСН сообщала о том, что экс-капитан сборной Англии футболист Дэвид Бекхэм снимется в фильме режиссера Гая Ричи. В картинео короле Артуре и рыцарях Круглого стола Бекхэм должен был появиться в роли второстепенного персонажа в классической сцене с извлечением меча Экскалибура из камня.

