«Джентльмены» собрали самую большую кассу в российском прокате

Криминальная комедия «Джентльмены» режиссера Гая Ричи стала самой кассовой его лентой в российском кинопрокате. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинопрокатчика «Вольга».

Уточняется, что рекордную для релизов Ричи сумму ‪в 1 219 436 988 рублей «Джентльмены» достигли 25 марта. По сборам эта лента обошла предыдущий фильм режиссера, показанный в России, - «Аладдин».