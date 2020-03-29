«Джентльмены» собрали самую большую кассу в российском прокате
Криминальная комедия «Джентльмены» режиссера Гая Ричи стала самой кассовой его лентой в российском кинопрокате. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинопрокатчика «Вольга».
Уточняется, что рекордную для релизов Ричи сумму в 1 219 436 988 рублей «Джентльмены» достигли 25 марта. По сборам эта лента обошла предыдущий фильм режиссера, показанный в России, - «Аладдин».
Напомним, премьера «Джентльменов» в отечественных кинотеатрах состоялась 13 февраля 2020 года. В фильме сыграли актеры Мэттью МакКонахи, Колин Фаррелл, Хью Грант и др.
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