Куклачев заявил, что упрямых и непослушных котов не бывает

Непокорных, упрямых и непослушных кошек и котов не бывает. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил дрессировщик, худрук Театра кошек, народный артист РФ Юрий Куклачев.

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По его словам, следует учитывать условия, в которых воспитывались питомцы, а также быть с ними очень внимательными и к каждому найти свой подход.

Он подчеркнул, что непослушание кошки может быть связано с болезнью или психическим состоянием.

«Кошка может или больная быть, заболела физически, желудок, ещё что-то, или психически пугливая», - сказал дрессировщик.

Ранее Куклачёв заявил «Радиоточке НСН», что его кошки помогают ему поправить здоровье.

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ФОТО: личный архив Куклачевых
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