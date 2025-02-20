Куклачев заявил, что упрямых и непослушных котов не бывает

По его словам, следует учитывать условия, в которых воспитывались питомцы, а также быть с ними очень внимательными и к каждому найти свой подход.

Он подчеркнул, что непослушание кошки может быть связано с болезнью или психическим состоянием.

«Кошка может или больная быть, заболела физически, желудок, ещё что-то, или психически пугливая», - сказал дрессировщик.

Ранее Куклачёв заявил «Радиоточке НСН», что его кошки помогают ему поправить здоровье.

