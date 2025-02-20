Куклачев заявил, что упрямых и непослушных котов не бывает
Непокорных, упрямых и непослушных кошек и котов не бывает. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил дрессировщик, худрук Театра кошек, народный артист РФ Юрий Куклачев.
По его словам, следует учитывать условия, в которых воспитывались питомцы, а также быть с ними очень внимательными и к каждому найти свой подход.
Он подчеркнул, что непослушание кошки может быть связано с болезнью или психическим состоянием.
«Кошка может или больная быть, заболела физически, желудок, ещё что-то, или психически пугливая», - сказал дрессировщик.
Ранее Куклачёв заявил «Радиоточке НСН», что его кошки помогают ему поправить здоровье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru