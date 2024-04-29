Куклачев продолжит восстанавливаться в больнице

Артист Юрий Куклачев продолжает восстанавливаться после госпитализации и пробудет в больнице еще как минимум неделю.

Юрий Куклачев начал программу реабилитации

«Юрий Дмитриевич чувствует себя намного лучше, делает зарядку, сегодня сам душ принял, это большое достижение. Кислородную маску использует дозированно», - рассказал его сын Дмитрий.

По его словам, Куклачев активно идет на поправку - гуляет по палате и коридору, уже хочет вернуться к работе. Пока на концертах вместо него выступают дети артиста, в том числе Дмитрий. Он надеется, что на следующей неделе отцу разрешат прогулки на свежем воздухе.

Куклачеву стало плохо 12 апреля во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: личный архив Куклачевых
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