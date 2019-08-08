Куклачев посоветовал не обращать внимания на породу кошки
Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев рассказал НСН, что кошку надо выбирать не по красоте, а по преданному взгляду.
8 августа отмечается Всемирный день кошки. В связи с этим, названы самые популярные породы кошек в России. Как свидетельствуют результаты опроса Mail.ru, чаще всего россияне заводят кошек без породы (55 %). Среди породистых питомцев наибольшей популярностью пользуются британцы (11 %), шотландцы (8 %), мейн-куны (3 %) и сибирские кошки (3 %).
Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев в эфире НСН рассказал, что нужно смотреть не на породу кошки, а на ее отношение к хозяину.
«Моя любимая порода кошек та, которая смотрит на тебя преданными глазами. Независимо, шотландцы они или нет. Люди ищут картинку, а надо не картинку, надо «человека». Кошки очень человечны. Глаза преданные, понимаете. Надо по любви. У кошек нет к вам любви с первого взгляда. Она должна пожить с вами, и когда поймет, что вы хороший человек, она будет с вами по-человечески. А если поймет, что человек злой, она будет относиться к вам плохо», - отметил он.
По данным исследователей, в качестве кличек для своих кошек россияне обычно выбирают Марусю, Алису, Мусю, Соню и Масю. Самцов чаще всего называют Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.
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