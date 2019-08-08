Куклачев посоветовал не обращать внимания на породу кошки

«Моя любимая порода кошек та, которая смотрит на тебя преданными глазами. Независимо, шотландцы они или нет. Люди ищут картинку, а надо не картинку, надо «человека». Кошки очень человечны. Глаза преданные, понимаете. Надо по любви. У кошек нет к вам любви с первого взгляда. Она должна пожить с вами, и когда поймет, что вы хороший человек, она будет с вами по-человечески. А если поймет, что человек злой, она будет относиться к вам плохо», - отметил он.

По данным исследователей, в качестве кличек для своих кошек россияне обычно выбирают Марусю, Алису, Мусю, Соню и Масю. Самцов чаще всего называют Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.

