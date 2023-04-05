Кучера призвал простить Меладзе

По его словам, ему жаль музыканта, который из-за публично произнесённого проукраинского лозунга «по глупости попал как кур во щи».

«По-человечески мне его жалко... понимаю, что он «не хотел никого обидеть»... Знаете, я Галустяна вспоминаю: «Понять и простить». Вот Меладзе я бы простил, честное слово», — подчеркнул Кучера.

Он также добавил, что Меладзе, вероятно, сам испугался своих слов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в Дубае Меладзе, который сказал со сцены слова в поддержку Украины, просто специально спровоцировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».