Кучера призвал простить Меладзе
Телеведущий и актёр Оскар Кучера в эфире RTVI заявил, что достаточно близко знаком с Валерием Меладзе, назвав его «хорошим дядькой».
По его словам, ему жаль музыканта, который из-за публично произнесённого проукраинского лозунга «по глупости попал как кур во щи».
«По-человечески мне его жалко... понимаю, что он «не хотел никого обидеть»... Знаете, я Галустяна вспоминаю: «Понять и простить». Вот Меладзе я бы простил, честное слово», — подчеркнул Кучера.
Он также добавил, что Меладзе, вероятно, сам испугался своих слов.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в Дубае Меладзе, который сказал со сцены слова в поддержку Украины, просто специально спровоцировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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