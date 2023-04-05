Кучера призвал простить Меладзе

Телеведущий и актёр Оскар Кучера в эфире RTVI заявил, что достаточно близко знаком с Валерием Меладзе, назвав его «хорошим дядькой».

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По его словам, ему жаль музыканта, который из-за публично произнесённого проукраинского лозунга «по глупости попал как кур во щи».

«По-человечески мне его жалко... понимаю, что он «не хотел никого обидеть»... Знаете, я Галустяна вспоминаю: «Понять и простить». Вот Меладзе я бы простил, честное слово», — подчеркнул Кучера.

Он также добавил, что Меладзе, вероятно, сам испугался своих слов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в Дубае Меладзе, который сказал со сцены слова в поддержку Украины, просто специально спровоцировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МузыкаСпецоперацияПевецТелеведущийОскар Кучера

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