Кубань открывается для туристов: Готовы ли россияне к отдыху?

Власти Краснодарского края намереваются открыть регион для туристов уже с 21 июня, заяви в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Вениамин Кондратьев. В числе мер: отказ от обязательного двухнедельного карантина для приезжающих в регион. Он добавил, что на текущий момент в регионе возобновили деятельность большинство предприятий санаторно-курортной отрасли.

Единственной противовирусной мерой при въезде станет измерение температуры, а далее никаких препятствий для передвижения туристов по региону не будет, заверил губернатор.

Ранее глава Ростуризма Дарина Догузова заявляла, что курортный сезон в России может быть открыт с 1 июля. «Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, что выезд за границу для туристов сегодня ограничен, так что зарубежные курорты остаются вне досягаемости для большинства россиян. В связи с этим вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов предположил, что российские курорты подорожают на 20-30% на фоне отсутствия альтернатив. Однако это опровергла исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, которая заявила, что цены на отдых в России останутся на уровне 2019 года.

Кроме того, в эфире НСН она подчеркнула, что российские туристы готовы приезжать на отечественные курорты. россияне готовы путешествовать внутри страны и не особо боятся коронавируса. Сдерживающий фактор — недостаток информации о смягчении карантина и санитарных требованиях, отметила она.

«Самое главное, что туристический сезон по России состоится. И это очень оптимистичная картина по сравнению с той, которую все рисовали ещё в апреле. Россияне точно не боятся выезжать на отдых, страха заразиться мы у людей особо не наблюдаем. Просто пока непонятно, куда можно поехать. Кроме санаториев Краснодарского и Ставропольского краев с 1 июня ничего толком не открыто. Есть и другие сложности — например, требование заранее готовить справки. Часть справок получить довольно сложно. Непонятно, что происходит в самом регионе: сможешь ли ты выйти за территорию отеля, нет внятной информации. Мы считаем, что потенциальный спрос на внутренний рынок большой, существенно больше, чем реальные продажи и загрузка сейчас, но людям нужно больше информации о том, куда они могут поехать, и какие условия для комфортного отдыха созданы в регионах», - сказала она.

