Куба ограничит авиасообщение с США и рядом латиноамериканских стран

Власти Кубы в целях предотвращения распространения COVID-19 временно ограничат авиасообщение с США и рядом стран Латинской Америки. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

Как отмечает ведомство, из-за зарубежных путешественников увеличилось количество завезённых случаев инфекции и составляет уже 71,5% от общего числа заражений.

Большинство кубинцев завозят вирус из США, Мексики, Панамы, Гаити, Доминиканской Республики и Багамских островов. В связи с этим власти Кубы решили с 1 января сократить въезд путешественников из этих государств.

«Как только позволит эпидемиологическая ситуация, частота полётов будет постепенно восстановлена», — сообщает Минздрав.

Ранее на Кубе приняли решение требовать отрицательный тест на коронавирус со всех прибывающих на остров. При этом тест должен быть сделан за 72 часа до вылета. Ограничение вступит в силу с 10 января.

