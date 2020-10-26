Кто стережет сторожей? Адвокат оценил передачу «Яндексом» личных данных

«Я отношусь положительно и позитивно, что "Яндекс" публикует количество обращений и процент, на которые они ответили. Это нормальная прозрачность и это очень даже приветствуется. "Яндекс" выдает такого рода статистику, чтобы показать ценность защиты пользователей. Что он не отвечает и не передает без должных аргументов информацию, которая является личной», - сказал эксперт.

В свою очередь, адвокат Игорь Трунов напомнил в эфире НСН, что сами госструктуры порой не могут обеспечить сохранность запрошенных данных.

«Через госструктуры часто происходит утечка. Через ГИБДД, полицию. И тогда встает вопрос: кто стережет сторожей? Кто привлечет к ответственности тех, кто сам следит за правопорядком? Уголовных дел в практике нет», - отметил юрист.

По его словам, такой шаг не изменит имидж компании. «Сама по себе выдача данных регламентирована законом, и это не может поменять отношение к «Яндексу». За этим стоит безопасность», - резюмировал эксперт.

Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что секретные или важные данные нельзя передавать через смартфон ни голосом, ни через соцсети.

Между тем, в августе Банк России и платёжная система Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч карт, использовавшихся для оплаты клиентами маркетплейса Joom. В Сеть утекли данные о картах как минимум двух десятков российских и зарубежных банков, в том числе Сбербанка, «Открытия», Россельхозбанка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Росбанка, «Почта банка», Уралсиба, Юникредит банка.

В свободном доступе отказались контактные данные обладателей карт, адреса проживания, первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок её действия, указание платёжной системы и банка.

