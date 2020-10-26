Кто стережет сторожей? Адвокат оценил передачу «Яндексом» личных данных
Эксперты рассказали о правовых и этических последствиях передачи «Яндексом» данных пользователей силовикам.
«Яндекс» раскрыл, какую информацию о пользователях компания передает правоохранительным органам. Чаще всего, это электронная почта, паспортные данные и сведения о поездках на такси. В компании подчеркнули, что содержание переписки в почте могут передать лишь по решению суда. «Яндекс» заверил, что рассматривает запросы, поступившие только по официальным каналам и соответствующие формальным требованиям.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев оценил в эфире НСН такой шаг российской транснациональной корпорации.
«Я отношусь положительно и позитивно, что "Яндекс" публикует количество обращений и процент, на которые они ответили. Это нормальная прозрачность и это очень даже приветствуется. "Яндекс" выдает такого рода статистику, чтобы показать ценность защиты пользователей. Что он не отвечает и не передает без должных аргументов информацию, которая является личной», - сказал эксперт.
В свою очередь, адвокат Игорь Трунов напомнил в эфире НСН, что сами госструктуры порой не могут обеспечить сохранность запрошенных данных.
«Через госструктуры часто происходит утечка. Через ГИБДД, полицию. И тогда встает вопрос: кто стережет сторожей? Кто привлечет к ответственности тех, кто сам следит за правопорядком? Уголовных дел в практике нет», - отметил юрист.
По его словам, такой шаг не изменит имидж компании. «Сама по себе выдача данных регламентирована законом, и это не может поменять отношение к «Яндексу». За этим стоит безопасность», - резюмировал эксперт.
Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что секретные или важные данные нельзя передавать через смартфон ни голосом, ни через соцсети.
Между тем, в августе Банк России и платёжная система Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч карт, использовавшихся для оплаты клиентами маркетплейса Joom. В Сеть утекли данные о картах как минимум двух десятков российских и зарубежных банков, в том числе Сбербанка, «Открытия», Россельхозбанка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Росбанка, «Почта банка», Уралсиба, Юникредит банка.
В свободном доступе отказались контактные данные обладателей карт, адреса проживания, первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок её действия, указание платёжной системы и банка.
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