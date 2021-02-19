Собчак выложила видео в БДСМ-костюме

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram выложила рекламный пост, который никто из ее подписчиков не смог понять. Взгляд аудитории был прикован к одежде Собчак.

Для съемки ведущая выбрала кожаный корсет с ремнями и черный ошейник-чоппер. Дополнен этот наряд неожиданно – накинутой на плечи белой рубашкой и брюками на подтяжках.

Подписчики Собчак тут же бросились обсуждать ее наряд в комментариях под видео. «Ксюша, Вам не стыдно?», - написали они.

Собчак уже не в первый раз эпатирует публику в своем микроблоге. В День всех влюбленных она выложила валентинку из собственный ягодиц.

