СК решил не возбуждать дело в отношении Собчак из-за фейков

«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак», – цитирует ТАСС слова источника из правоохранительных органов.

Собчак предъявили обвинение в связи с распространением фейка «про государственное финансирование фестивалей». Полиция в 2022 году по заявлению кинорежиссера Никиты Михалкова на коллегу по цеху Виталия Манского возбудила уголовное дело о клевете после интервью последнего на YouTube-канале Собак о том, что на ММКФ якобы «воруется не меньше 85% бюджета». Собчак привлекли к делу в качестве свидетеля.

Тверской суд Москвы продлил арест обвиняемым в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова коммерческому директору журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, сообщает «РЕН ТВ». Они будут находиться под стражей до 24 июня.



