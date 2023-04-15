СК решил не возбуждать дело в отношении Собчак из-за фейков
Следственный комитет РФ принял решение об отказе в возбуждении уголовного дело против журналистки Ксении Собчак о распространении фейков о государственной власти.
«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак», – цитирует ТАСС слова источника из правоохранительных органов.
Собчак предъявили обвинение в связи с распространением фейка «про государственное финансирование фестивалей». Полиция в 2022 году по заявлению кинорежиссера Никиты Михалкова на коллегу по цеху Виталия Манского возбудила уголовное дело о клевете после интервью последнего на YouTube-канале Собак о том, что на ММКФ якобы «воруется не меньше 85% бюджета». Собчак привлекли к делу в качестве свидетеля.
Тверской суд Москвы продлил арест обвиняемым в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова коммерческому директору журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, сообщает «РЕН ТВ». Они будут находиться под стражей до 24 июня.
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