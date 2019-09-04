СМИ сообщают о второй беременности Ксении Собчак
В СМИ появилась информация о беременности Ксении Собчак вторым ребенком. Как пишут «Дни.ру», первые слухи о положении телеведущей появились после выхода на Youtube ее документального фильма о Беслане.
Отмечается, в фильме у Собчак замечен округлившийся живот, несмотря на свободную одежду.
Напомним, Ксения Собчак собирается замуж во второй раз за режиссера Кирилла Богомолова. Как пишет издание, свадьба пары назначена на 13 сентября.
В одной из телепередач экс-кандидат в президенты заявила, что намерена родить второго ребенка. Сейчас у телеведущей один ребенок от первого мужа Максима Виторгана.
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