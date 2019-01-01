Крыши домов в Петербурге переделают для устранения наледи

Чердаки двух тысяч многоквартирных жилых домов в Санкт-Петербурге переоборудуют до конца ноября текущего года с целью недопущения образования наледи на крышах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Как сообщает ТАСС, он провёл выездное совещание в Приморском район, посвященное подготовке к зиме.

По словам Беглова, модернизация будет проведена по технологии «холодный чердак». До начала будущего года на эту систему должны будут перейти все многоквартирные дома Северной столицы. На эти цели из городского бюджета направлено более 700 миллионов рублей. В прошлом году по методу «холодного чердака» были реконструированы металлические крыши почти тысячи многоквартирных жилых домов.

Такая технология предусматривает восстановление систем теплоснабжения на чердаках. Трубы обматываются минеральной ватой, канализационная вытяжка выводится за пределы кровли. Таким образом происходит утепление каналов вентиляции. Делается это для того, чтобы разница между температурой на улице и чердаком была не более четырех градусов.

Социальные лбъекты - школы, детские сады и поликлиники - также будут реконструированы для предотвращения падения на прохожих льда с крыш.

