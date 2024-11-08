Крымское и «Казак»: В отрасли назвали самые «элегантные» российские вина

«Конечно, «Казак» - это достойное во всех смыслах вино, но я бы посмотрел на множество других прекрасных красных вин. Тот же самый винодел Алексей Толстой, который работает на бренд «Галицкий и Галицкий», у него есть еще второй проект «Усадьба Маркотх». Там вино в другом стиле, но не менее прекрасное», - пояснил он.

Также Обрезчиков призвал обратить внимание на небольшие крымские винодельни, которые славятся «элегантными» винами.

«Вообще, я сторонник вин более элегантных. Поэтому мне очень симпатично вино из сорта, которое делает Николаев младший под брендом «Николаев и сыновья». Мне нравятся некоторые крымские вина в такой же стилистике, например, сира Олега Репина. В целом, мне как профессионалу интереснее небольшие винодельни, не только из популярных Крыма и Краснодарского края, но и из менее известных, например, Ставропольского края и Волгоградской области. Именно в винах таких хозяйств мы получаем гораздо более тонкую связь с землей, а ради этого виноделие и затевается», - отметил собеседник НСН.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что заведения общественного питания смогут добавить в меню 20% вин российского производства, однако без сложностей не обойдется, передает «Радиоточка НСН».

