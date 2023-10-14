Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока

По его словам, специалисты восстановили движение по всем четырем полосам моста.

Напомним, 17 июля украинская сторона совершила атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, из-за чего была повреждена автодорожная часть моста. Кроме того, во время теракта погибли двое человек, а их дочь пострадала. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

По левой части моста движение запустили 14 сентября. Полностью восстановить движение по мосту планировалось к 1 ноября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

