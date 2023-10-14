Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока
Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше намеченного срока, сообщил у себя в Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, специалисты восстановили движение по всем четырем полосам моста.
Напомним, 17 июля украинская сторона совершила атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, из-за чего была повреждена автодорожная часть моста. Кроме того, во время теракта погибли двое человек, а их дочь пострадала. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
По левой части моста движение запустили 14 сентября. Полностью восстановить движение по мосту планировалось к 1 ноября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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