Движение по крымскому мосту открыли на 1,5 часа раньше срока

Крымский мост вновь открыли для автомобильного транспорта спустя 5 часов, 30 минут остановки движения для ремонтных работ. Об этом информирует официальный Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на подъездах к транспортному переходу.

Движение было прекращено после в 10 часов утра. Его возобновили на полтора час раньше запланированного времени, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН». До этого Крымский мост перекрывали дважды примерно на девять часов в ночь на 29 сентября и на 3 октября с целью проведения работ на повреждённой правой стороне автодорожной части.

Вооруженные силы Украины атаковали мост ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками. Была повреждена автодорожная часть моста. В связи с этим движение было временно организовано в формате реверса по крайней правой полосе. 14 сентября было запущено движение по левой части моста. Полностью восстановить Крымский мост предполагается к 1 ноября.

