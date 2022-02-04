Крымские пляжи оснастят оборудованием «эконом» и «люкс» класса
Власти Крыма подготовили ряд поправок в нормативно-правовые акты по использованию и содержанию пляжных территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкурортов региона.
Согласно изменениям, в 2022 году будут введены категории пляжного оборудования: «люкс», «стандарт» и «эконом».
Также порядок закрепления пляжной территории за арендаторами будет определяться путем проведения аукционов.
«Это будет открытая, прозрачная процедура, которая наглядно будет показывать место расположения нестационарных торговых объектов, его внешний вид», — объяснил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Отмечается, что около 50 договоров на использование пляжей будет расторгнуто.
В 2021 году Крым в четвертый раз побил рекорд по турпотоку. Прошлым летом в республике работало почти 450 оборудованных пляжей.
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