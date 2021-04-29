Крым потребует от Киева возместить убытки от ухода украинских банков

Это касается и банковского сектора, передает РИА Новости. Константинов отметил, что сейчас идет оценка ущерба, причиненного гражданам банками.

«Все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличными и безнальные деньги, в том числе пенсии людей. Все эти суммы сейчас собираются в общий пакет по оценке ущерба», - сказал глава республиканского парламента.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Крыма оценили ущерб от водной блокады полуострова со стороны Украины в 200 миллионов рублей, передает РЕН ТВ.







