Крым потребует от Киева возместить убытки от ухода украинских банков

Крым намерен потребовать от Украины возместить ущерб от ухода с полуострова украинских банков, забравших сбережения крымчан. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте обратилась в правоохранительные органы с просьбой завести уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, которые являются организаторами или оправдывающими блокаду полуострова. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах.

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Это касается и банковского сектора, передает РИА Новости. Константинов отметил, что сейчас идет оценка ущерба, причиненного гражданам банками.

«Все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличными и безнальные деньги, в том числе пенсии людей. Все эти суммы сейчас собираются в общий пакет по оценке ущерба», - сказал глава республиканского парламента.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Крыма оценили ущерб от водной блокады полуострова со стороны Украины в 200 миллионов рублей, передает РЕН ТВ.



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ФОТО: pixabay.com
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