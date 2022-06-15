В Запорожье восстановили пассажирское сообщение между основными городами

«Сейчас шаг за шагом количество общественного транспорта увеличивается», — цитирует чиновника ТАСС.

Рогов подчеркнул, что сегодня местные жители могут доехать от одного находящегося под контролем РФ города к другому. На маршрутах действует как муниципальный транспорт, так и частные перевозчики. Льготники могут воспользоваться специальными тарифами, пишет Газета.ру.

Кроме того, местные железнодорожные администрации осуществляют перевозки по железным дорогам на контролируемых Россией территориях Запорожья, а также Херсонской области, отмечает РЕН ТВ.

