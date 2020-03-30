Кружковое движение НТИ организует онлайн-хакатон по борьбе с COVID-19
Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) в апреле организует онлайн-хакатон в целях разработки технологических решений по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, за дня, в течение которых будет проходить онлайн-хакатон, участникам предстоит решить следующие задачи: создание технических решений для разработки нового средства индивидуальной респираторной защиты, запуск сервиса фильтрации фейковых новостей о рапространении коронавируса, создание игры для обучения грамотному поведению в период эпидемии, сбор биоинформатического анализа генома коронавируса.
Марафон в рамках проекта Local Hack Day будет проходить 18 и 19 апреля. К участию допускаются студенты и школьники.
Индивидуальные и коллективные заявки принимаются от программистов, биологов, инженеров, гуманитариев и специалистов из других сфер.
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