Крупный ритейлер уберет наценку на хлеб и тушенку
X5 Retail Group перестанет с 16 декабря перестанет облагать дополнительной стоимостью ряд товаров в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Об этом сообщили в пресс-релизе компании.
Отмечается, что по закупочным ценам будут продаваться тушенка из говядины, хлеб, макароны, черный чай, ультрапастеризованное молоко и зерновые хлопья.
Президент РФ Владимир Путин ранее обратил внимание на проблему высоких цен на продукты питания в российских магазинах. Он поручил федеральным чиновникам исправить ситуацию.
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