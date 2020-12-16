Крупный ритейлер уберет наценку на хлеб и тушенку

X5 Retail Group перестанет с 16 декабря перестанет облагать дополнительной стоимостью ряд товаров в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

Отмечается, что по закупочным ценам будут продаваться тушенка из говядины, хлеб, макароны, черный чай, ультрапастеризованное молоко и зерновые хлопья.

Ценам Путин не указ. Стало известно, на сколько выросли цены на продукты

Президент РФ Владимир Путин ранее обратил внимание на проблему высоких цен на продукты питания в российских магазинах. Он поручил федеральным чиновникам исправить ситуацию.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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