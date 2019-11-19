Крупнейшую нарколабораторию в России ликвидировали в Подмосковье
Правоохранительные органы ликвидировали в Подмосковье крупнейшую в России нарколабораторию, сообщает «Свободная пресса». Известно, что запрещенные вещества сбывали с помощью интернет-магазина. Об этом рассказала официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Как сообщает Москва 24, из нaрколaборaтории было изъято более 100 кг нaркотических веществ в кристaллизовaнной форме, 1,5 тонн — в жидком состоянии, 4 тонны химических реaктивов, свыше 600 кг прекурсоров, 7 химических реaкторов, a тaкже рaзличное лaборaторное оборудовaние. По предвaрительным оценкaм, в течение месяцa рaботы подпольнaя лaборaтория моглa производить до полуторa тысяч тонн синтетических нaркотиков, уточняет АГН Москва.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские пресекли 18 поставок наркотиков по всей стране. Все задержанные арестованы, пишет РЕН ТВ.
Ранее полиция Франции задержала миллиардера и основателя канадского цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове в Полинезии. Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в эфире НСН не стал комментировать инцидент из-за «раздутого», как он выразился, противостояния между братьями Запашными и Cirque du Soleil.
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