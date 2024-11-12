Крупнейший производитель питьевого молока сообщил о повышении цен

Компания «Вимм-Билль-Данн», которая является крупнейшим в России производителем питьевого молока, сообщила о повышении цен на свою продукцию, передают «Ведомости».

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Отмечается, что стоимость увеличится на 3,4%. «Вимм-билль-данн» объясняет рост отпускных цен повышенным спросом и рекордным уровнем оптовых цен.

По данным газеты, ранее ретейлеры получили письма о росте цен на молоко на 10% и от компании «Экомилк». Там объяснили рост цен увеличением стоимости сырья и других затрат на логистику, упаковку, запчасти и так далее.

Ранее стало известно, что в Россию начали поставлять сливочное масло из Турции, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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