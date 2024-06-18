Главу УФНС по Ростовской области задержали за дачу взятки

В Воронежской области задержали главу ростовского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Андрея Мосиенко, сообщается на сайте районного суда Воронежа.

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Уточняется, что Мосиенко подозревают в даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере.

Как сообщает «Коммерсант», также задержан руководитель межрайонной инспекции по Ростовской области Тигран Додохян. По версии следствия, он и Мосиенко могут быть причастны к уголовному делу в отношении ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого.

Ранее сообщалось, что против Ендовицкого возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Основанием послужили результаты доследственной проверки. Мужчину обвиняют в даче взятки в крупном размере через посредника за получение ученой степени, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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