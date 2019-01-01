Круизного «Петра Великого» впервые спустили на воду

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду на ССЗ «Лотос», сообщает РИА Новости. Спуск круизного пассажирского лайнера проекта PV300VD был произведён для дальнейшей достройки на воде.

Как уточняет «Москва 24», каюты оформлены в бежевых тонах с яркими акцентами. В лайнере есть каюты для людей с ограниченными возможностями.

Ранее НСН рассказала, что на судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв.

Сотрудник компании «Гудзон», которой принадлежит российское судно «Партизан», сообщил, что судно, шедшее из Владивостока, попало в шторм в Японском море. В этой связи в помещении полубака из-за трения баллонов с кислородом и пропиленом, появилась искра, и произошел взрыв. Кроме того сотрудник компании добавил, что версии о халатности или иные причины произошедшего были исключены.