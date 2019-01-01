Эксперт оценил планы Беглова по развитию Санкт-Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов определил ключевые приоритеты развития города. Об этом он сообщил 15 мая, выступая перед Заксобранием в Мариинском дворце. «Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом. Наши планы потребуют серьезных затрат. Поэтому мы ставим задачу увеличить объем городского бюджета до одного триллиона рублей», — пояснил градоначальник.

Отмечается, что доходы бюджета Петербурга на 2019 год составили около 580 миллиардов рублей. По мнению Беглова, «пока по основным экономическим параметрам город показывает скромные успехи».

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН отметил в выступлении врио губернатора Санкт-Петербурга статью планы по улучшению транспортной системы города, а также упрощение получения социальных услуг жителями.

«Он представил достаточно объемный документ, коротко не опишешь, но я хотел бы обратить особое внимание на экономические вещи – в городе увеличится доходная часть бюджета, что позволит реализовать ряд амбициозных проектов, связанных с транспортной системой города, с цифровизацией городской жизни. Сегодня доступ к каким-то услугам не имеет подавляющее большинство горожан. Беглов поставил задачу добиться реализации программы «Умный город», которая позволит получать государственные услуги всем горожанам без исключений», - уточнил эксперт.

Политологи отмечают, что внедрение новых цифровых технологий позволит серьезно сэкономить на бюджетных расходах Петербурга. По их мнению, довести городской бюджет до триллиона рублей невозможно одними мероприятиями по повышению доходности. Цифровая инфраструктура должна позволить находить места для сокращения затрат без потери качества.

