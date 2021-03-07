Кроссовки-«хинкали» Канье Уэста раскупили за секунды
Меньше минуты ушло на то, чтобы пользователи раскупили всю партию новых кроссовок, которые произвела компания рэпера и дизайнера Канье Уэста, сообщает Page Six.
Модель 450 Cloud White, которую в Сети высмеивали за сходство с грузинскими хинкали, продавалась на сайтах Adidas и YeezySupply.com. Пользователи сразу начали оформлять заказы и обсуждать их.
«Релиз был в семь утра, все экземпляры распродали к 7:01. Люди ненавидели эту обувь весь год, но никогда не проявляли так много энергии, как в день выпуска Yeezy 450», — цитирует Lenta.ru одного из пользователей Twitter.
На фоне покупательского ажиотажа цена на пару дефицитной обуви на вторичном рынке составила вместо первоначальных 200 долларов (14 870 рублей) более 900 долларов (около 67 тысяч рублей).
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