Канье Уэст признал поражение на президентских выборах в США
Американский рэпер Канье Уэст вынужден признать поражение на президентских выборах в США. Исполнитель также высказал намерение участвовать в избирательной кампании 2024 года, сообщает
«Канье 2024», - коротко отреагировал на результаты выборов президента рэпер-кандидат в своем Twitter.
По данным телеканала Fox News, кандидатуру Уэста на высший пост в США поддержали более 60 тысяч человек. За него проголосовали в 12 штатах, в каждом из них число сторонников рэпера составило менее 1% голосов избирателей, уточняет Газета.ru.
Ранее в день голосования Уэст сообщил, что проголосовал за себя - человека, которому больше всего доверяет.
Напомним, 3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент. Основные претенденты на пост президента - действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соперник Джо Байден. Также американцы выбрали всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.
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