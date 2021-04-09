«Кривая линия» ускорила работу банковских служащих
После запроса «Кривой линии» финансовая организация снизила ставку по ипотечному кредиту в течение нескольких дней
Рефинансирование ипотечного кредита сделал Дмитрий Загороднев летом прошлого года в банке Дом.РФ. Однако снизить ставку не удавалось длительное время.
Как рассказал Дмитрий в обращении на «Кривую линию НСН», сначала не получалось зарегистрировать обременение на квартиру в пользу банка. Именно это было условием снижения ставки с 10,5 до 8,5 процентов. В феврале Росреестр все-таки провел необходимые действия, о чем Дмитрий проинформировал банк ДОМ.РФ.
Но, несмотря на поданное заявление, ставка осталась прежней. Не изменился и график платежей. На все претензии клиента банк все это время отвечал стандартной отпиской – «заявка в работе».
Статус заявки чудным образом изменился через три дня после запроса «Кривой линии».
Как рассказал НСН Дмитрий Загороднев, специалисты банка связались с ним и сообщили, что ставка по кредиту снижена с 1 апреля. Правда корректировку платежей обещали сделать чуть позже, до 15 апреля.
Дмитрий поблагодарил «Кривую линию» за помощь в решении очень актуального для него вопроса. По его словам, он даже не ожидал такой оперативности от банка, учитывая предыдущий опыт общения.
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