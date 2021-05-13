«Кривая линия» разбудила жилищную инспекцию Мурманска

Первые реальные шаги за много лет предприняли мурманские городские службы для решения проблем жильцов дома №62 по Зеленой улице. Как уже сообщала НСН, ветхий деревянный дом, в котором проживают несколько семей, еще в 2015 году был признан аварийным. С тех пор жильцы не получили от властей даже намека на перспективы расселения или какие-либо альтернативные варианты. Весной проблемы усугубились из-за протекающей кровли. Из-за постоянной сырости даже мебель в квартирах пришла в негодность. По словам Ирины Белой, обратившейся в «Кривую линию НСН», многократные обращения во всевозможные инстанции никакого результата не принесли.

Первым на запрос НСН отреагировал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. «Многоквартирный дом 62 по улице Зеленая постановлением администрации города Мурманска от 09.07.2015 года № 1863 признан аварийным и подлежащим сносу, - говорилось в письме, - …срок окончания расселения дома – 01.09.2025г». Также чиновник уведомил о возможности предоставления жилья из маневренного фонда.

Последующий ответ из Минстроя подтвердил полученные сведения, однако срок расселения был уже приближен на год. Т.е. теоретически жильцы должны покинуть аварийный дом до конца 2024 года.

Государственная жилищная инспекция в свою очередь обратила внимание на проблему попадания влаги в квартиры и сообщила о запланированном осмотре помещений сотрудниками управляющей компании для определения объемов последующего ремонта.

Ирина Белая подтвердила журналистам НСН, что выезд коммунальщиков состоялся.

Вместе с тем, вызвало удивление, что никто из чиновников даже не подумал о том, чтобы устранить причину затопления квартир.

Но дополнение мурманской Жилинспекции к ранее направленному ответу расставило все точки. «Установлена необходимость выполнения работ по ремонту кровли в объемах, исключающих залитие квартир, - говорится в письме. - В адрес обслуживающей организации ООО «Комфорт» направлено требование об устранении выявленных нарушений».

«Кривая линия» находится на связи с жильцами аварийного дома и проследит за выполнением вынесенных предписаний.