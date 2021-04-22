«Кривая линия» поймала коммунальщиков в Мурманске на хитрости

С полным отсутствием информации о дальнейшей судьбе здания столкнулись жильцы дома 62 по Зеленой улице в Мурманске. Об этом рассказала «Кривой линии НСН» Ирина Белая.

Ветхий деревянный дом, в котором проживают несколько семей, еще в 2015 году был признан аварийным. С тех пор жильцы не получили от властей даже намека на перспективы расселения или какие-либо альтернативные варианты решения проблемы. Тем временем, дом продолжает разрушаться, как и идущие к нему деревянные(!) мостовые. Про перебои с электричеством и водоснабжением можно и не упоминать. Оказывать услуги перестали даже интернет-провайдеры. Как водится, весной проблемы усугубились из-за протекающей кровли. Многократные обращения Ирины Белой во всевозможные инстанции никакого результата не принесли. Они лишь передаются из ведомства ведомство с целью найти крайнего.

Но на фоне информационной блокады схитрили коммунальщики. До сих пор жильцам приходят квитанции на оплату капитального ремонта. Со слов Ирины, управляющая компания заявляет о том, что не имеет официального подтверждения о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Однако информация, полученная журналистами НСН, полностью опровергает их версию.

На наш запрос ответил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. «Многоквартирный дом 62 по улице Зеленая постановлением администрации города Мурманска от 09.07.2015 года № 1863 признан аварийным и подлежащим сносу», - говорится в письме, - «…срок окончания расселения дома – 01.09.2025 г». Также чиновник уведомил о возможности предоставления жилья из маневренного фонда.

В разговоре с корреспондентом «Кривой линии» Ирина отвергла возможность использования маневренного фонда из-за опасений в дальнейшем не переехать в нормальное жилье. Но очень обрадовалась полученному НСН официальному ответу о признании дома аварийным. Он теперь станет главным аргументом в споре с коммунальщиками по вопросу взносов на капитальный ремонт.

Тем временем, «Кривая линия» ожидает разъяснений по существу проблемы от администрации Губернатора Мурманской области.

