«Кривая линия» разбирается в проблемах здравоохранения и спасает дом в центре Москвы

1

Жители нескольких поселков Темрюкского района Краснодарского края не могут попасть на прием к врачу, рассказал «Кривой линии НСН» Александр Архипов. Записаться на прием к врачу единственной на несколько населенных пунктов поликлиники в станице Запорожская – та еще проблема. Запись через интернет не работает, а по телефону не дозвониться. Талоны в регистратуре в дефиците. Ответ на обращение «Кривой линии» выглядит на удивление оптимистично:

«Изложенные в обращении факты не нашли своего подтверждения», - говорится в письме за подписью заместителя министра здравоохранения г-на Игнатенко.

Из письма следует, что больница, о которой шла речь, обслуживает 10 поселков численностью взрослого населения 7 960 человек. При этом в амбулатории принимают 2 участковых терапевта.

Вместе с тем, рекомендуемые Минздравом России штатные нормативы предполагают, что один участковый врач-терапевт обслуживает 1700 пациентов.

Далее – простая арифметика: на 1 участкового терапевта Темрюкской больницы приходится 3 960 пациентов, что почти втрое превышает рекомендуемую норму.