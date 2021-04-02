«Кривая линия» разбирается в проблемах здравоохранения и спасает дом в центре Москвы
В Краснодарском крае пациенты не могут попасть к врачам, а в Москве историческому зданию грозит разрушение
Четыре тысячи пациентов на одного участкового
Жители нескольких поселков Темрюкского района Краснодарского края не могут попасть на прием к врачу, рассказал «Кривой линии НСН» Александр Архипов. Записаться на прием к врачу единственной на несколько населенных пунктов поликлиники в станице Запорожская – та еще проблема. Запись через интернет не работает, а по телефону не дозвониться. Талоны в регистратуре в дефиците. Ответ на обращение «Кривой линии» выглядит на удивление оптимистично:
«Изложенные в обращении факты не нашли своего подтверждения», - говорится в письме за подписью заместителя министра здравоохранения г-на Игнатенко.
Из письма следует, что больница, о которой шла речь, обслуживает 10 поселков численностью взрослого населения 7 960 человек. При этом в амбулатории принимают 2 участковых терапевта.
Вместе с тем, рекомендуемые Минздравом России штатные нормативы предполагают, что один участковый врач-терапевт обслуживает 1700 пациентов.
Далее – простая арифметика: на 1 участкового терапевта Темрюкской больницы приходится 3 960 пациентов, что почти втрое превышает рекомендуемую норму.
Еще один автомобиль «освобожден» при участии «Кривой линии»
На протяжении четырех лет Алексей Беляков не мог снять свой автомобиль с учета «благодаря» действиям приставов. Как нам рассказал Алексей, люди по которым был суд и вынесены штрафы, не имели никакого отношения к его машине. На все обращения через официальный сайт приходили стандартные ответы: признаем свою ошибку, исправимся. И так на протяжении нескольких лет.
На запрос «Кривой линии НСН» сотрудники ФССП отреагировали моментально и пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Что и было сделано.
Алексей Беляков поблагодарил «Кривую линию» за оперативное решение вопроса и выразил надежду, что больше не попадет в подобную ситуацию. Со своей стороны НСН также надеется, что ФССП примет ряд кардинальных решений, направленных на недопущение подобных ошибок.
«Кривая линия» выступает в защиту дома на Арбате
Под угрозой оказалась судьба исторического здания в центре Москвы. Новый владелец помещений доходного дома купца Ивана Борисова, построенного в 1912 году, начал ремонт, переросший в незаконную реконструкцию.
Обеспокоенные жильцы дома сообщили «Кривой линии НСН», что какие-либо разрешения на вмешательство в несущие конструкции у собственника отсутствуют априори. Схема проста. Повреждается несущая колонна, дом признается аварийным, жильцов выселяют - и место под застройку свободно. Несколько лет назад жильцам удалось отстоять свой дом. Однако сейчас ситуация повторяется.
Как удалось выяснить, в этих квартирах планируется открыть хостел. Под давлением жильцов, главным инженером районной управы Арбат было вынесено предписание о приостановке работ. «Кривая линия» обратилась к префекту Центрального административного округа Владимиру Говердовскому и в Государственную жилищную инспекцию города Москвы.
НСН будет следить за судьбой исторического здания.
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