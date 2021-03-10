«Кривая линия» расшевелила энергетиков

На перебои с электричеством в Кстовском районе Нижегородской области пожаловались в «Кривую линию НСН» Евгения Засоба и Инна Алимова. Вот уже несколько лет в трех деревнях постоянно отключают свет, особенно зимой. Местная администрация переадресует вопросы к ПАО «Россети», а последние предпочитают отделываться общими фразами.

Но запрос НСН не остался без внимания. Как пояснили в филиале «Нижновэнерго»: «…. в населенных пунктах Чаглава, Ключищи и Ельховка Кстовского района Нижегородской области фиксировалось энергопотребление сверх объемов в заключенных договорах на передачу, зачастую с нагрузкой на энергообъекты выше расчетной. Это приводило к кратковременным отключениям электроэнергии у потребителей». Иными словами, сети просто не выдерживали нагрузки.

Как следует из ответа «Нижновэнерго», в ближайшее время энергетики проведут мероприятия по «выявлению неучтенного потребления».

Но самое главное, что начаты проектно-изыскательные работы по реконструкции линии электропередачи. В частности, планируется заменить провода на более мощные и построить дополнительный участок линии. По заверению специалистов нижегородского филиала ПАО «Россети», надежность электроснабжения значительно повысится. Все работы обещают завершить уже к сентябрю.

«Кривая линия» обязательно проверит, как энергетики держат свое слово, и расскажет об этом в эфире НСН.

