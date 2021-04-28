«Кривая линия призывает московские власти спасти деревья

О том, как жители Царицыно пытаются спасти 12 красивейших 30-летних голубых елей рассказала «Кривой линии НСН»Татьяна Половова. Все началось с того, что у одного из зданий на Луганской улице появился новый арендатор. Видимо, площадка перед домом, на которой растут деревья, потребовалась для каких-то целей. А так как уничтожить их по закону нельзя, то стволы елей подпилили по кругу. Расчет прост. После того как деревья засохнут, от них можно избавиться без хлопот. Инициативная группа вызывала полицию, звонила в районную управу и департамент природопользования, но безрезультатно. Более того, через несколько дней на елях появились новые раны.

«Кривая линия» безотлагательно обратилась в Префектуру Южного административного округа столицы, Межрайонную природоохранную прокуратуру и Департамент природопользования Москвы.

Однако на наши запросы отреагировали только в местном муниципалитете. Первый заместитель префекта Людмила Концевая сообщила НСН, что правообладателем указанного земельного участка является Российская Федерация, при этом он обременен арендой на 3-летний срок с 31 декабря 2020 года. «Информация о факте подпила стволов голубых елей передана в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы», - также говорится в письме, - «В настоящее время Департаментом рассматривается дело об административном правонарушении в отношении неустановленного лица».

На этом все и закончилось. Никаких дальнейших действий не последовало. Это подтвердила в разговоре с корреспондентом НСН и Татьяна Половова. «После вашего обращения приехали какие-то люди, походили и уехали», - рассказала она, - «Больше никто на месте не появлялся. Хорошо, что хоть дальше не стали губить деревья».

Понятно, что злодеев за руку не поймали, хотя город буквально увешан камерами. Но что делать с поврежденными елями? Ждать пока они засохнут и спилить? В таком случае расчет злоумышленников был очень верен.

«Кривая линия» не теряет надежды получить разъяснения от столичного Департамента природопользования и Межрайонной природоохранной прокуратуры.